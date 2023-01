Montignies-sur-Sambre : la rénovation se poursuit au Stade Yernaux

Le Stade Yernaux, à Montignies-sur-Sambre, fait partie des plus importantes infrastructures sportives de la Ville de Charleroi. Sur le site, on trouve une salle omnisports, une piscine et un terrain de football....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous