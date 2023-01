"Non, le PBA n’est pas assis sur un trésor de guerre": le directeur remet les points sur les i sur la polémique lancée par le MR

”C’est une présentation trompeuse et totalement en décalage avec la réalité financière”, rétorque le directeur du PBA, Pierre Bolle. “Ma réaction n’a rien de politique, j’ai d’ailleurs d’excellents contacts avec toutes les formations politiques : c’est le gestionnaire qui répond ici. Je ne veux attaquer personne mais il s’agit de corriger un propos faux, une fake news, sur le Palais des Beaux-Arts.” Ces 800 000 euros sur le compte du PBA, ce ne sont pas des fonds propres, mais de la trésorerie, un "disponible" qui varie tous les jours et peut être voisin de zéro à un moment, détaille-t-il : “qu’on nous reproche donc d’avoir cet argent sur notre compte à un instant "t" dénote d’une méconnaissance abyssale de la comptabilité. La confusion est la suivante : ce chiffre peut arriver à certains moments de l’année parce que nous recevons des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Charleroi. Respectivement 2 millions d’euros et 1,34 million d’euros. Cet argent arrive par à-coups sur nos comptes. De même que le montant des abonnements au début de saison, par exemple. Mais ce n’est pas un trésor de guerre, c’est de la trésorerie.”

Certaines ASBL reçoivent-elles trop l’argent public ? Le débat tendu entre MR et PS

Au fil de l’année, les sommes sont utilisées pour payer les salaires, l'énergie, rembourser les emprunts, payer les artistes, faire des achats de matériel, etc. “Un peu comme un salaire. Quand en début de mois, vous recevez 2 000 €, ce n’est pas un trésor de guerre. Il faut voir ce qu’il vous reste en fin de mois après le loyer, les courses, etc. Dans le cas du PBA, les fonds propres sont en réalité de 200 000 euros environ, sur un chiffre un total des charges de 4,5 millions. Et ce fonds – il faudrait d’ailleurs le double pour avoir une trésorerie fluide toute l'année – permet de faire face aux dépenses courantes, financer des achats de matériel sans emprunt, lancer l’année avant l’arrivée des subsides, etc. C’est de la bonne gestion, en fait.”

Interrogé quant au montant des subsides reçus de la Ville et la possibilité – temporaire – de les réduire, Pierre Bolle rappelle qu'ils ont déjà été réduits par plan de gestion et que la subvention de la Ville n’est pas indexée. “C’est donc déjà une diminution, en soi. Ce n’est pas ma place de commenter ce que Charleroi doit ou ne doit pas financer, bien sûr, et je ne me plains pas du tout de la situation. Si on devait diminuer nos subventions ? Eh bien ça ferait moins de théâtre, moins d’opéra, moins de musique, moins de danse, moins de jeune public. Et des billets à un prix plus cher, aussi. On comprend bien que les villes soient en difficulté financière, mais je ne peux pas laisser dire que le PBA se porte comme un charme et est assis sur un trésor de guerre.”