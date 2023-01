Charleroi: Alstom va recruter près de 100 personnes

Depuis plus d’un quart de siècle, cet institut indépendant évalue les pratiques en matière de ressources humaines et de management. Il passe en revue 1 700 entreprises, dans plus de cent pays. L’enquête porte sur les bonnes pratiques de celles-ci porte sur six domaines de la gestion des ressources humaines, répartis en 20 thèmes tels que la stratégie humaine, l’environnement de travail, le recrutement de talents, la formation, le bien-être au travail, l’inclusion. Le but étant de mettre en exergue les employeurs qui créent les conditions optimales pour leurs employés, au plan professionnel mais aussi personnel.

Alstom s’est engagée de façon constante à créer " un des meilleurs environnements de travail au monde ", affirme dans un communiqué Anne-Sophie Chauveau-Galas, responsable RH d’Alstom. Et en tant qu’entreprise leader dans le domaine de la mobilité durable, où l’innovation et la diversité sont au cœur de la stratégie, Alstom est à la recherche de talents pour inventer la mobilité du futur et accompagner le développement de l’entreprise. Ainsi, pour la Belgique, Alstom va recruter une centaine de ces nouveaux talents, " majoritairement pour le site de Charleroi qui occupe 1 400 personnes, un chiffre à la hausse ", précise Sonia Thibaut, chargée de communication. Des profils sont recherchés notamment dans les fonctions d’ingénierie, de développement logiciel, de gestion de projets et d’activités de mise en service (pour plus de détails: https ://jobsearch.alstom.com).

Comme toutes les autres, les futures recrues du site carolo pourront compter sur une formation en interne au sein de l’Alstom Academy, afin d’assurer leur intégration et leur développement. "En moyenne, 21 heures de formation sont dispensées à chaque employé dans le monde par an", indique encore Alstom qui insiste sur la "forte culture d’apprentissage". Un élément qui n’a dû laisser de marbre le Top Employer Institute pour décerner sa certification.