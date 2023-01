Un nouveau commissariat entre Châtelet et Farciennes, “mais pas avant 2025”

C’est sur un terrain de 3,5 hectares, situé au Charbonnage du Huit, rue des Charbonnages, à la frontière entre Châtelineau et Pironchamps (soit pile entre Châtelet et Farciennes) qu'il prendra place. Les accès dégagés et l’espace suffisant pour des stationnements devraient – à terme – faciliter les interventions de la police. “C’est un peu loin d’Aiseau-Presles, mais c’est déjà beaucoup mieux qu’au centre-ville de Châtelet”, confie Daniel Vanderlick. “Quant au commissariat actuel, il s’agit d’un bâtiment communal mais la nouvelle aile (et le stand de tir, NdlR) appartient à la zone de police. Nous envisageons donc de laisser un poste de proximité au centre-ville, mais aussi de réutiliser le bâtiment communal pour d’autres activités, encore à déterminer.”

Le nouveau commissariat de la rue des Charbonnages ne verra cependant pas le jour tout de suite : “nous avons déjà cédé le terrain, que nous avons acheté à Mestdagh et Igretec, à la zone de police”, ajoute le bourgmestre de Châtelet. “Mais pour la construction, ça ne sera de toute façon pas avant 2025 pour des raisons financières, parce que ce sont les trois communes qui doivent le payer. Nous avons cependant validé, lors du dernier conseil de police, le lancement d’une étude, pour chiffrer le projet et déjà avancer sur la question.”