Quatre F-16 néerlandais stockés à Gosselies avant leur revente

Les appareils – deux monoplaces et deux biplaces – se sont posés à Gosselies en provenance de la base aérienne portugaise de Lajes, aux Açores, comme l’avaient déjà fait quatre autres F-16 en décembre. Le ministère néerlandais de la Défense avait alors annoncé que onze de ces chasseurs bombardiers transiteraient par la Sabca pour être "provisoirement stockés" et maintenus en état de vol. Il était alors question pour La Haye de revendre douze F-16 – en cours de remplacement par des chasseurs F-35 – à une entreprise américaine, Draken International, spécialisée dans la fourniture de services de sécurité et de défense.

Mais le ministre néerlandais des Affaires étrangères a affirmé jeudi dernier que les Pays-Bas "examineraient" une éventuelle demande ukrainienne pour des F-16. Une revente à la Bulgarie avait aussi été évoquée.

Les trois derniers F-16 attendus à Charleroi pourraient terminer mardi la traversée de l’océan Atlantique. Ces appareils étaient jusqu’en juillet dernier utilisés pour la formation des pilotes au départ de l’aéroport de Tucson, dans l’État américain d’Arizona.