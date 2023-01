D’abord Aerospacelab, la plus grande usine de satellite d’Europe, qui prendra place à Mont-sur-Marchienne sur l’ancien site des ACEC. La start-up belge prévoit d’y concevoir et construire près de 500 “micro-satellites” par an pour satisfaire une partie de la demande mondiale, et créera 500 emplois sur place. C’est Sambrinvest qui se charge de construire la “megafactory” d’Aerospacelab – 16 000 mètres carrés pour près de 40 millions d’euros – qui sera ensuite louée pour occupation : le permis vient d’être délivré par le Collège communal. L’usine devrait être opérationnelle dès 2025 pour produire deux satellites par jour.

La future usine d'Aerospacelab, construite par Sambrinvest, à Mont-sur-Marchienne (vue 3D du projet) ©Sambrinvest/Aerospacelab

Ensuite, le dossier de rénovation de la piscine de Marchienne-au-Pont vient de recevoir le feu vert du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Les travaux devraient débuter en 2024 pour rénover le bassin de natation actuel, étendre le bâtiment pour y installer une pataugeoire et une entrée, installer une cafétéria, des vestiaires et des sanitaires, ajouter un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et la rénovation complète du hall de sports à l’étage – ici aussi avec des vestiaires et sanitaires flambant neufs. Avec une facture de près de 13 millions d’euros, la nouvelle piscine serait opérationnelle pour la mi-2026.

La future piscine de Marchienne-au-Pont (vue 3D du projet) ©ASYMETRIE

Enfin, la nouvelle ligne de métro M5 vers le futur Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) en construction sur le terril des Viviers, à Gilly, et vers la ville voisine de Châtelet, reçoit aussi un feu vert du fonctionnaire délégué. Un chantier qui était estimé à près de 60 millions d’euros, pour une ouverture de la ligne en 2026. Des expropriations seront nécessaires, mais l’extension de la ligne permettra à Charleroi de faire un nouveau bond en avant dans sa politique de transports en commun : le pari des autorités publiques est d’atteindre un “transfert modal”, c’est-à-dire convaincre – par la manière douce – les gens d’utiliser moins leur voiture et davantage les transports en commun.