Pour 2023, Ecolo veut lutter contre les inondations et la TVA à 0 % sur les légumes et le transport en commun

Pour 2023, les écologistes veulent principalement aider les “plus fragiles” : “ce sont eux qui sont les plus victimes du dérèglement climatique, des pollutions et des injustices du système néolibéral”, explique Christophe Clersy, député régional. “Et pour cela, il faut une attention pour la planète, pour la santé, et un rapport de force politique qui nous mette en position d’agir. Ecolo est aujourd’hui dans plusieurs majorités communales, à la Région et au Fédéral. Mais nous ne sommes pas seuls, d’où l’importance de maintenir un rapport de force”, ajoute Laurence Hennuy, députée fédérale.

Pour cela, ils veulent miser “dans toutes les villes et communes où des représentants sont élus”, sur la lutte contre les inondations. “Des analyses ont été faites durant l’année 2022, et maintenant que nous les avons nous pourrons nous assurer, partout où nous sommes présents, que les recommandations sont bien prises en compte.” Mais aussi sur la TVA à 0 % sur les fruits et légumes, un combat porté par Laurence Hennuy, qui signale “que c’est primordial, notamment dans le Hainaut – la crise Covid l’a bien montré, de mieux s’alimenter. La malbouffe donne des problèmes d’obésité, qui amènent d’autres problèmes de santé et des comorbidités, qui empêchent de travailler, et qui mettent donc les gens en difficulté financière, ce qui fait qu’ils s’alimentent moins bien… c’est un cercle vicieux. Avec une TVA à 0 %, nous aiderions les agriculteurs mais aussi l’ensemble de la société, à commencer par ceux qui ont le moins de moyens, à mieux manger. J’aimerais également combattre la publicité pour la malbouffe et les produits ultratransformés ou trop sucrés, qui pourrissent la santé de la population.” Enfin, une TVA à 0 % est également mise en avant par Ecolo pour les transports en commun, “pour faciliter, en douceur, l’adoption d’alternatives à la voiture”.

Un bilan de 2022 a aussi été présenté par nos trois interlocuteurs. Le lancement de la création d’un parc national dans l’Entre-Sambre-et-Meuse pour protéger la biodiversité et créer de l’emploi (en Haute Campine, 5 000 emplois ont été créés suite à l’ouverture du parc national), un projet couvert par la ministre Ecolo Céline Tellier. La nouvelle ligne de métro M5, de Charleroi à Gilly et Châtelet, par le ministre Ecolo Philippe Henry. Le doublement de la ligne 130A – menacée de disparition à l’origine – pour rallier plus vite les grandes villes depuis Maubeuge/Erquelinnes et potentiellement éviter des camions par l’usage du fret ferroviaire, un dossier du ministre Ecolo Georges Gilkinet. Ou encore le dossier du BHNS, pour faciliter l’accès à Charleroi depuis Bomerée (N53), où Xavier Desgain, l’échevin Ecolo de Charleroi, a fait “un important travail de consultation citoyenne qui a permis, par l’avis du fonctionnaire délégué, à une majorité de gens concernés de s’y retrouver”. “C’est justement le rapport de force politique favorable qui nous permet d’avancer, d’agir”, insistent les écologistes, qui veulent visiblement convaincre.