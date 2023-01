Place, donc à Derry Turla, artiste fontainois touche à tout qui siège actuellement comme conseiller de l’action sociale et pour qui une nouvelle aventure commence au sein du conseil communal. “Il était essentiel de respecter le choix que les électeurs ont posé en 2018 et je me réjouis de rejoindre ce groupe motivé et de pouvoir apporter mon expérience et mes compétences – Je reste au conseil de l’action sociale car les défis et le travail entamés y sont importants et me tiennent particulièrement à cœur” explique le nouveau conseiller Derry Turla.

“Derry est une personne de qualité et nous nous réjouissons de le voir rejoindre notre groupe au conseil communal, en remplacement de Madisson, que je remercie pour son engagement sérieux durant 4 ans. Il apportera avec lui sa connaissance du secteur associatif et culturel et avec sa double casquette de Conseiller communal et de CPAS il aura à cœur de défendre les citoyens les plus fragiles, ” poursuit Emilie Timmermans, Cheffe de groupe Mieux Demain.

Derry Turla entend se concentrer sur ses sujets de prédilections, parmi lesquels la défense de l’associatif et la culture.