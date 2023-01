La Sambrienne : “garder un minimum de 15°C dans un logement permet d’éviter des dégradations”

À la Société de logements publics de Charleroi et Gerpinnes La Sambrienne, on se dit attentif à cette problématique.

Même si on n’a pas encore rencontré un tel phénomène on tient à rappeler les mesures mises en œuvre afin que cela ne se passe pas et que biens immobiliers ainsi que la santé des personnes soient préservés. “On sait que la situation est difficile mais malgré tout nous avons réussi à préserver le tarif social à tous les locataires vivant dans des habitations possédant une chaudière collective. Nous avons communiqué à nouveau dernièrement aux personnes qui ne bénéficient de ces chaudières collectives qu’ils pouvaient vérifier s’ils ont droit au tarif social ou pas. Il s’agit d’un droit auquel certains ne font pas appel. Que ce soit dans le privé ou à La Sambrienne, il est toujours bien de vérifier son contrat d’énergie et voir si on a droit au tarif social et s’il est plus avantageux. Il s’agit d’un premier moyen de lutter contre la précarité énergétique. ”

Même le recul n’est pas assez grand pour constater des détériorations dues au manque de chauffage, il est déjà arrivé par le passé que les services techniques doivent intervenir dans des logements pour des soucis. Sur place, il a été constaté que la température de l’habitation ne dépassait pas les 15 °C. “Certaines situations amènent à des problèmes techniques comme lorsque nous constatons une fois sur place que tous les radiateurs sont fermés ou lorsque le chauffage est mis dans une pièce avec toutes les portes fermées vers les autres. Dans une habitation publique ou privée l’une des obligations du locataire est de maintenir le logement en bon état et dans cela on comprend le fait de le maintenir notamment à un minimum de 15°C. ”

Quand certains ne peuvent pas bénéficier d’un tarif social et éprouvent des difficultés financières, La Sambrienne rappelle que des solutions peuvent être trouvées auprès de leurs services. “Nous disposons d’un service juridique qui est là pour trouver des solutions et certainement pas pour noyer les gens. Il faut nous contacter au plus tôt pour éviter d’autres soucis. ”