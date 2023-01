L’histoire ne date pas d’hier puisque depuis 1978 les écoles courcelloises font le déplacement vers les pistes enneigées du village d’Abondance en Haute-Savoie situé à 30 km du Lac Léman et à un jet de pierre de la frontière Suisse. Courcelles et Abondance ont officialisé leur jumelage en 2015.

Pour cette édition 2023, un premier groupe d’enfants composé des écoles du Trieu des Agneaux, de Sart-lez-Moulin, de Saint Luc et Saint Lambert est parti le 9 janvier, pour une durée d’une semaine. Un second groupe est parti le 15 janvier pour la même durée et était composé des écoles suivantes ; Petit Courcelles, Trieu, Yser, Hautes-Montées, Fléchère, Motte et Cité.

Les enfants bénéficient d’un encadrement de taille car accompagnés entre autres de la directrice des classes de neige, 11 titulaires, 11 moniteurs de groupe, 7 moniteurs de ski, deux sapeurs-pompiers et une infirmière, un intendant. “Courcelles met un point d’honneur à maintenir des classes de neige pour ses écoliers ! C’est parfois une chance unique pour certains enfants. Cette expérience est importante à nos yeux car le vivre-ensemble, la solidarité, la coopération sont des valeurs importantes sur lesquelles nous misons dès le plus jeune âge. Ces valeurs sont aussi le ciment du jumelage qui lie Courcelles et Abondance”, explique la députée-bourgmestre Caroline Taquin.