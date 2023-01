Courcelles : les maisonnettes de la Cité Huart font peau neuve

L’objectif des travaux de rénovation est d’obtenir une meilleure isolation du logement, une consommation énergétique moins importante, un logement plus moderne, fonctionnel, dans un souci permanent d’améliorer le confort des locataires. Le coût total de l’opération est estimé à environ 4.415.000 euros

La première étape des travaux vient de débuter par la démolition des venelles et devraient s’achever au plus tard le 15 mars 2023.

Une fois les venelles démolies et évacuées, en février mars, les logements et le Centre Spartacus seront raccordés gratuitement au gaz par Ores. Ils seront également équipés de chaudières à condensation au gaz.

Les intérieurs des maisons seront rénovés. Les travaux prévus sont :

Nouvelle installation électrique

Nouvelle installation sanitaire

Traitement de l’humidité

Remplacement des revêtements sol du séjour et de la cuisine

Remplacement du revêtement sol de la chambre

Renouvellement mobiliers et électroménagers de la cuisine

Isolation du plafond par l’intérieur

Nouveau système de chauffage et remplacement des radiateurs

Travaux de peintures intérieurs

Remplacement des menuiseries extérieures

En plus d’un rafraîchissement interne et externe, les menuiseries extérieures, le mobilier de la cuisine et le chauffage seront remplacés au Centre communautaire.

Il est prévu de rénover environ 10 logements à la fois, et ceci en 6 phases dont la durée est estimée entre 3 et 6 mois.

Un système de roulement entre les logements concernés par une phase des travaux et les logements vides est prévu. Ce qui nécessite le déménagement des locataires, leur aménagement dans les logements “tampon” et leur réaménagement dans leur logement après les travaux. Cette dépense sera prise en charge totalement par le CPAS.

“Mis à disposition des aînés, la location de ces logements rencontre un but purement social, afin de répondre au vieillissement de la population et s’inscrit dans une politique de maintien à domicile, en ce sens, qu’ils constituent une alternative au placement des aînés dans un établissement. Datant des années 80, il était indispensable de les rénover en profondeur, pour entre-autres de meilleures performances énergétiques mais aussi pour le confort des bâtiments et le bien-être de ces locataires”, explique Aurore Goossens, Présidente du CPAS et la députée bourgmestre Caroline Taquin de poursuivre “Malgré l’augmentation des prix des matériaux, il était nécessaire de rénover le parc immobilier de nos seniors. Le CPAS de Courcelles est vigilant à la qualité de vie de ses locataires. Comme dans chaque bâtiment que le CPAS construit ou rénove, une attention particulière est portée au développement durable, aux économies d’énergie mais aussi à la sécurité et au bien-être de ses résidents. Le CPAS procédera par phases pour causer le moins de désagréments possibles. ”