Kaleidi, une ASBL pour jouer avec les maths

Démarrage plutôt réussi à Charleroi pour Kaleidi -qui signifie la beauté des formes en grec ancien. Installée depuis un an et demi au Quai 10 dont elle occupe deux espaces au sous-sol, l’ancienne maison des maths et du numérique de Quaregnon a connu une activité record en 2022. Les chiffres sont éloquents: 4 400 jeunes accueillis dans ses installations de janvier à décembre, 2 600 enfants et adolescents touchés dans leurs écoles à travers les ateliers, quelque 780 enseignants formés à l’animation....

