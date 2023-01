Au GHDC on prépare déjà le grand déménagement

Le chantier du nouvel hôpital du GHDC se poursuit à bon rythme et jusqu’à présent aucun retard n’est signalé pour une ouverture en juin 2024. Même s’il reste un an et demi avant le changement de site, on ne chôme pas du côté des Ressources Humaines où engagements et formations se poursuivent. “Actuellement, l’ensemble des 4.500 collaborateurs sont répartis sur les 6 sites du GHDC. À terme, tous seront centralisés sur 2 seuls sites : le bâtiment de Notre Dame et les Viviers sur les hauteurs de Châtelineau et Gilly. Le premier sera d’ailleurs optimalisé”, explique Véronique Guilmot, directrice des Ressources Humaines du GHDC. Ce seront donc l’ensemble des travailleurs des sites hospitaliers de Reine Fabiola, de Saint-Joseph, de Sainte Thérèse et de l’IMTR qui se répartiront sur Notre Dame et les Viviers.