Le 30 décembre 2019, Jean-Yves Wargnies, se trouvait chez lui rue du Congo à Marchienne-au-Pont et faisait des travaux sur son toit. Son voisin, Domenico Puddu, a alors débarqué, “excédé par le bruit” dira-t-il plus tard aux enquêteurs. Il tenait une arme à feu, et a tiré. La balle a atteint Jean-Yves Wargnies à la jambe. Jean-Yves Wargnies a pris la fuite, avant d’être la cible d’un nouveau tir, à la tête cette fois : plongé dans le coma, il est décédé quatre jours plus tard à l’hôpital.

Jean-Yves Wargnies était connu – et apprécié – à Charleroi. Ex-membre de la Star Academy, il avait lancé le café-brocante Chez Ta Mère sur la place de la Digue à Charleroi et avait aussi participé à relancer la Brocante des Quais ainsi que la brocante du Bultia à Gerpinnes.

Domenico Puddu sera défendu par Me Thomas Puccini, les parties civiles (proches de Jean-Yves Wargnies) seront représentées par Me Jean-Philippe Mayence, précise encore Sudinfo.