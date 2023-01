L’église Saint-Laurent de Couillet fermée suite au tir de feu d’artifice du 1er janvier

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, lors du Nouvel An, un “petit malin” a tiré un feu d’artifice qui est allé se loger dans le clocher. Les pompiers ont heureusement pu intervenir rapidement pour éviter l’incendie. “Aucun dégât n’est à relever dans le clocher”, répond l’échevin des Bâtiments, l’écologiste Xavier Desgain, qui rappelle que le bâtiment est classé. “Par contre, afin de pénétrer dans l’édifice, les pompiers ont été amenés à défoncer la double porte d’entrée qui depuis a été sécurisée en urgence.” D’où la fermeture temporaire.

Quant à l’entretien de l’église, l'échevin précise qu’elle se trouve dans la “première catégorie” des églises à rénover sur le territoire de Charleroi et est donc prioritaire. D’ailleurs, un nettoyage des corniches et gargouilles, l’élagage d’un arbre proche et l’enlèvement de la végétation enracinée dans les murs extérieurs sont des travaux qui ont été planifiés par les services techniques de la Ville de Charleroi. “Pour restaurer la porte d’entrée et entretenir l’intérieur, par contre, ces interventions feront l’objet comme le veut la procédure d’une réunion entre l’Agence du Patrimoine (Wallonie), le patrimoine culturel de la ville (commune) et la fabrique d’église”, conclut-il.