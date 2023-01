Un bouton-poussoir “anti-harcèlement” : le dispositif utilisé en Flandre à l’étude pour Charleroi

Depuis 2019 chez nos voisins flamands, un projet pilote est actif à Gand, il s’est étendu aux provinces de la Flandre occidentale et de Flandre orientale : une alarme “anti-harcèlement”. “Il s’agit d’un bouton physique, de la taille d’une pièce d’un euro, qui est connecté au smartphone de la victime”, détaille le conseiller communal Tanguy Luambua (C +) dans le bulletin des questions écrites au conseil communal. “Si elle presse ce bouton quelques secondes, celui-ci envoie alors immédiatement un appel à la centrale d’urgence, en précisant sa localisation. Via un Bluetooth relié à l’application 112 téléchargée sur le GSM de la victime, le dispatching de la police voit directement qu’il s’agit d’une urgence. Il peut alors directement identifier la victime, entendre ce qu’il se passe, géolocaliser la personne et envoyer une patrouille pour lui venir en aide. La police peut intervenir sur-le-champ et empêcher un drame.”