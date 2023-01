Charleroi : des aménagements à venir pour la route de Mons

Comme le rappelle le conseiller du PTB, le dossier de revitalisation de la porte Ouest a été présenté en 2019 avec un projet de rénovation de la route de Mons, mais si des annonces ont bel et bien été faites (nouveau stade, quartier du futur pour l’armée belge, zone d’activités économiques, cheminements verts, dépollution, etc.) rien ne concerne la route elle-même, “qui ne cesse de se dégrader et pour laquelle la Région (la route est régionale, NdlR) ne semble pas vouloir venir combler les nids-de-poule ou rendre les passages piétons visibles.”

Pour l’échevin, cependant, le dossier avance. “La route de Mons a particulièrement souffert ces dernières décennies d’un manque d’entretien”, écrit-il, “mais sa remise à neuf n’est pas une promesse en l’air : le permis d’urbanisme a été accordé pour le tronçon de la rue des Déportés au quai du bassin (la partie qui traverse Marchienne, NdlR), les travaux pourront commencer une fois le pont de la SNCB chaussée de Châtelet terminé, pour conserver un accès poids lourds pour les entreprises. Les travaux commenceront en 2024 et vont faire de cette autoroute urbaine dégradée un élégant et convivial boulevard urbain arboré qui intégrera un important espace dédié aux mobilités douces.”

Ce type d’aménagement devrait ensuite être poursuivi vers le centre-ville (le long du métro et du Rockerill, NdlR) pour requalifier tout l’axe jusqu’au pont du canal, ajoute l’échevin Desgain.