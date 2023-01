Cinq beffrois de cristal pour 2023

Les beffrois de cristal sont à la ville de Charleroi ce que les mérites sont à la Wallonie : des récompenses qui saluent l’engagement des citoyennes et citoyens, entreprises et associations dont l’action a servi la notoriété de Charleroi, contribué à faire rayonner son image. Après une année d’absence pour cause de covid, la cérémonie de remise des beffrois a fait son retour l’an dernier. Et elle reprend désormais sa place dans le calendrier, à la faveur des vœux du collège communal aux forces vives et à la population.