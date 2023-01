Des vœux de Ville à la presse en mode “Scène de ménage”

Au fil des prises de paroles, les élus ont dressé le portrait des relations entretenues avec la presse locale. Toutes les rédactions en ont eu pour leur grade… mais toujours dans un esprit de bienveillance mutuelle. Les spécificités de chacun ont été énumérées et les masques sont tombés le temps de l’exercice. RTL, La Nouvelle Gazette, RTBF, Télésambre, L’Avenir et la D.H., personne n’a été épargné.

Même si chacun doit “défendre sa tartine”, les vœux de la Ville à la presse constituent toujours un moment où le drapeau blanc est sorti, non pas pour illustrer un moment de trêve mais pour se poser sur la table et servir de nappe afin d’y poser le verre de l’amitié.

Julie Patte, ancienne étudiante en journalisme, n’a pas boudé son plaisir d’égratigner avec humour et bienveillance l’un ou l’autre. “Les vœux de la presse est le rendez-vous incontournable de début d’année entre les élus locaux et la presse locale. C’est un moment très intéressant car nous sommes beaucoup en contact sur différents sujets, qu’ils soient positifs ou moins. Par la force des choses nous nous connaissons. Même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, il y a un respect mutuel. Il est très important de se retrouver dans un moment de convivialité à la fois pour se chatouiller un petit peu et également pour se remémorer des anecdotes de l’année. Ce moment est précieux pour parler des futurs projets de Charleroi ainsi que des futures collaborations qu’on espère les plus constructives possibles. ”