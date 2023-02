De la MPA à la nouvelle MPA : bilan d’une transformation

-Caroline Davini, pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce projet ?

C.D : la ville de Charleroi s’est donné l’ambition de favoriser la participation citoyenne. Il a fallu en codifier le fonctionnement, les objectifs, créer des organes de rencontre et de concertation. Le rôle de la MPA est d’encadrer ce dispositif pour le rendre efficace, sans abandonner les missions au service de la création de projets collectifs et non commerciaux. Je rappelle que nous existons depuis plus de 20 ans, notre vocation est d’aider le milieu associatif via une expertise juridique, comptable, logistique, numérique, des conseils en communication, en gestion de projets et un catalogue de formations. Pour repenser notre structure, l’analyse des besoins et des ressources a servi de point de départ.

-Henri Cuvelier, quelles sont les lignes de force de ce chantier ?

H.C : le principal défi a été de convaincre les conseils de participation de chacun de nos districts qu’on n’était pas là pour leur ôter ni de l’autonomie ni du pouvoir ni des moyens d’action, mais pour les accompagner au quotidien, les débarrasser de certaines contraintes administratives. Ça désormais c’est compris. Cela nous a permis d’instaurer la confiance, après une légitime période de doute et d’observation. Nous avons changé de nom sans toucher à notre acronyme, actualisé et rajeuni le logo, adapté notre stratégie…

-Les résultats rencontrent-ils les attentes ?

C.D : l’année 2022 a été une franche réussite. Nous avons intégré 6 référents de la ville au sein de notre équipe qui compte désormais une vingtaine de travailleurs. Chacun de ces référents anime un conseil de participation, y joue le rôle de catalyseur, veille à distribuer la parole de manière équitable, à faire émerger des projets, à stimuler les échanges. Nous gérons également le réseau de jardins partagés Jacquady.

-Où en est ce réseau ?

H.C : En un an, le nombre de jardins a quasiment doublé. Certains sont adossés à des parcs, d’autres à des maisons de jeunes, des écoles, des espaces pour seniors. Six inaugurations sont prévues dans les semaines à venir : elles vont porter le réseau à une vingtaine de jardins qui sont autant de lieux de convivialité. C’est cela d’ailleurs leur fonction essentielle…

-En quoi consistent les missions de la nouvelle MPA ?

C.D : Nous sommes d’une part l’agence de développement des ASBL, avec un vivier de 1200 membres actifs dans les secteurs de l’éducation, l’aide sociale, la culture… La réforme du code des sociétés les contraint à davantage de rigueur de gestion : nous les accompagnons dans cette évolution, nous les formons et les outillons, nous les guidons. Vous savez, ce tissu représente des dizaines de milliers de travailleurs, bénévoles, usagers, c’est un pilier de notre économie et de notre citoyenneté. Depuis un an, nous sommes aussi la structure d’appui de la participation. Elaboration des marchés publics, achats, logistique, rédaction des doc events, préparation de l’agenda, communication, tout ça est de notre ressort !

-Quels sont les grands enjeux de 2023 pour la MPA ?

C.D : Ils sont au nombre de trois. Le premier, c’est d’établir un calendrier transversal pour les conseils de participation, coconstruire une ligne du temps qui va les aider à travailler de manière plus cohérente, plus fluide, en optimisant l’utilisation de l’argent public.

H.C : dans ce cadre, nous avons conçu un calendrier qui reprend les deadlines des obligations légales (approbation des comptes par l’assemblée générale, déclaration TVA, paiement de la taxe annuelle sur le patrimoine, etc), les dates de formation, de réunions d’équipe, d’échéance pour répondre à des appels à projets. Nous venons de finaliser un outil qui se présente sous la forme d’une farde à rabats.

-La mobilisation citoyenne reste-t-elle un défi ?

C.D : oui, c’est notre deuxième enjeu de 2023, pour renforcer nos conseils de participation, les rendre plus conformes à la représentation civile avec des membres de tous les âges et de toutes les origines culturelles et ethniques. Pour cela, nous comptons désigner des ambassadeurs chargés de faire connaître les outils, d’attirer de nouveaux membres. Nous comptons aussi aller à la rencontre des gens dans les quartiers, sur les lieux des événements.

-Et le dernier axe prioritaire ?

C.D : repenser la méthodologie de fonctionnement des conseils de participation, favoriser la convivialité, les rencontres et les échanges. Et puis mutualiser davantage les outils et les bonnes pratiques, notamment au travers de tables rondes thématiques (finances, communication, appels à projets, etc.)