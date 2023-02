Les lauréats 2023 d' “Initiatives citoyennes” sont connus

Les citoyens et les associations se sont mobilisés pour proposer des projets, allant de la création d’espaces de rencontres intergénérationnels à la valorisation de l’identité communale en passant par l’amélioration de la convivialité et de l’accès à la culture et au savoir. Les citoyens étaient invités à voter pour leurs projets préférés, soit par méthode numérique sur la plateforme Charleroi Mon opinion, soit en papier dans une Maison Communale Annexe.

Voici les résultats de l’appel à projets “Initiatives citoyennes 2023” :

”Yes We dance” de l’association Orisha (791 votes)

”Vert mieux” du Jardinelle (700 votes)

”Festival Destination Aventures” de Carolodyssée (604 votes)

”Ateliers intergénération” de Formidable (588 votes)

”Nos Chers voisins 2023” du Comité de quartier Bierchamps (556 votes)

”Des étoiles pour Noël” de la MJ Secteur 42 (507 votes)

”Villette en Soupe” du CQ Place de la Villette (490 votes)

”Link Weaver” de Comme chez nous (446 votes).



Retour sur 2022 pour découvrir une initiative citoyenne primée de la Maison des jeunes de Marcinelle.

Cette initiative a pour but de poursuivre les actions menées en faveur de la participation citoyenne dans la continuité d’un éco-projet local amorcé fin 2020 : Prends-en de la Graine ! L’infrastructure de la Maison de Jeunes de Marcinelle disposant d’un jardin, jeunes et moins jeunes ont progressivement aménagé cet espace, notamment grâce aux techniques de la Permaculture et à l’expertise d’un Bureau d’Architecture de Jardin et du Paysage marcinellois. Suite aux différentes crises, intempéries, dégâts d’intrusion, le collectif espère (re) mobiliser les forces vives du quartier autour de la mise en place d’un lieu fonctionnel et convivial, ouvert à toutes et à tous.