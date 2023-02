Monceau : le collège ne de poistionne pas sur le permis d'Amcor

À Charleroi, le collège communal devait statuer sur le renouvellement du permis d’exploiter de l’entreprise Amcor, à Monceau, spécialisée dans la production et l’impression de carton et papier ondulé ainsi que d’emballages alimentaires. La décision a été prise de ne pas se prononcer sur les avis de refus émis par les fonctionnaires délégué et technique afin de ne pas peser sur la situation économique compliquée de l’entreprise.