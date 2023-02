La libération d’Olivier Vandecasteele réclamée par l'ensemble des élus de Beaumont

”Vu le peu de points à l’ordre du jour, on aurait pu ne pas se réunir ce soir, explique le bourgmestre Bruno Lambert. Mais nous voulions, d’une part soumettre au vote le budget 2023 du CPAS, et surtout, voter la motion proposée par la Ville de Tournai en faveur d’ Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire condamné en Iran à une peine atroce. Nous ne sommes qu’un grain de sable dans le désert mais nous trouvons important de prendre position, et espérons que ce grain de sable pèsera sur la résolution de ce drame humain “. Outre la demande d’une libération rapide, la motion insiste sur la nécessité de présenter un nouveau traité relatif aux échanges de prisonniers afin qu’il soit, cette fois, validé par la cour constitutionnelle. Elle a été votée unanimement par l’assemblée communale et sera transmise au Gouvernement fédéral, à l’ambassadeur de Belgique en Iran et à l’ambassadeur d’Iran en Belgique.