L’appel à candidature était destiné à 2 catégories. La première concernait les comités de quartier de la ville de Charleroi, les mouvements de jeunesse établis à Charleroi, les clubs sportifs établis à Charleroi et les ASBL et associations de fait ayant des activités dans le domaine de la propreté et établies à Charleroi. La deuxième catégorie concernait, elle, les établissements scolaires.

Le jury de sélection était constitué de la Commission Propreté Publique du Conseil communal de la Ville de Charleroi, par l’Échevin en charge de la Propreté publique et par le Directeur de la Propreté Publique.

Les quatre lauréats sont :

Carolo Football Charleroi, projet “Sport et Propreté, même combat ! ”, catégorie “club sportif”.

Comité de Quartier “Les Fiers Damrémois”, projet “Et si demain dehors c’était notre maison”, catégorie “Comité de Quartier”.

La Jardinelle, projet “Jardinelle, petit jardin partagé à Marcinelle Centre”, catégorie “ASBL ou association de fait”.

IMP René Thone Fondamental, projet “Défis Zéro Déchet”, catégorie “établissement scolaire”.

“La propreté publique est un défi que nous ne pouvons relever que si tout un chacun accepte de contribuer à l’effort collectif. La Ville ne peut, à elle seule, assurer la propreté publique. En revanche, elle peut nettoyer certes les rues mais aussi soutenir les citoyens, les comités de quartiers, les clubs sportifs, les écoles,… qui souhaitent investir leur énergie dans des actions essentielles au maintien d’un cadre de vie agréable pour tous. J’attache une attention toute particulière aux écoles, mouvements de jeunesse et aux clubs sportifs qui permettent de toucher les plus jeunes d’entre nous et d’inculquer les bons réflexes dès le plus jeune âge”, conclut Mahmut Dogru.