S’offrir du Carolo grâce à des chèques cadeaux

Afin de soutenir le commerce local et mettre en avant les enseignes du centre-ville, l’asbl Centre-ville propose d’acheter des chèques cadeaux valable dans plus de 50 commerces et établissements Horeca. “Le projet intitulé C mon rayon est une manière originale de se faire plaisir ou de gâter un proche, tout en soutenant les commerçants du centre-ville de Charleroi”, nous précise-t-on.