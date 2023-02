Inutile de le rappeler, ni aux riverains, ni aux commerces locaux, ni au PBA et aux opérateurs culturels, ni aux étudiants de l’UT, ni à toutes les personnes qui passent par la Ville-Haute : celle-ci est en plein cœur d’un chantier soutenu par des fonds européens FEDER qui promet, à terme, et a fortiori pour la fin de cette année 2023, une métamorphose complète de cette partie du centre-ville carolorégien.

D’ici là, les travaux se poursuivent, de tronçon en tronçon. Une nouvelle phase vient d’ailleurs de démarrer, elle est prévue jusqu’au mois de juin et concernera l’aménagement du nouveau carrefour qui joindra le boulevard Paul Janson aux boulevards Ernest Solvay et Jacques Bertrand. Pendant la durée de cette phase, toute circulation sera évidemment interdite dans la zone concernée, entre ces trois boulevards, globalement, au niveau de l’ancienne gare TEC des Beaux-Arts.

Deux nouvelles déviations sont dès lors mises en place dans le quartier, selon le sens de circulation. Les flux venant du boulevard Janson seront invités à emprunter la rue Zénobe Gramme, la rue Clément Lyon, la rue du Mambourg, la place de la Broucheterre, la rue de la Garenne et la rue de l’Ancre. Dans l’autre sens, depuis la rue de l’Ancre vers les boulevards, ce sera le même itinéraire, à rebrousse-chemin. C’est donc inévitable : il est interdit de stationner dans les rues Clément Lyon, du Mambourg, de la Garenne et place de la Broucheterre, ainsi que dans le tronçon de la rue du Fort entre la rue de l’Ancre et la rue de la Garenne et du côté des numéros pairs dans la rue Gramme.

Une interdiction qui vaut pour tous, y compris les riverains :“ C’est le seul moyen pour que ces rues puissent absorber de la circulation à double sens ”, affirme-t-on, à la Ville de Charleroi, tout en assurant que les riverains trouveront des espaces de stationnement dans les autres rues et que le chantier serait mené dans les délais.