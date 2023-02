Charleroi, nouvelle place forte de la formation pour l’élite du foot

C’est le site du Bois Planté à Marcinelle où s’entraîne déjà l’équipe première ainsi que les jeunes du Sporting de Charleroi qui accueillera ce tout nouveau centre de formation. Ce site est en plein essor puisque des terrains voisins ont déjà été acquis par le club carolo.

Avec la construction du nouveau stade des Zèbres à Marchienne c’est toute l’image du football carolo qui bénéficie d’un coup de jeune tout en affichant clairement des ambitions de réussites sportives. Le nouveau centre de formation se veut être à la pointe et à la hauteur de ce que peut-être un pôle d’excellence foot-élite. Pour ce faire, le nouveau bâtiment sera équipé de salles de conférences et de presse ainsi que des salles de soin en autres. “Cela s’inscrit dans le développement complémentaire de notre site de Marcinelle. On veut en faire l’université du football”, a expliqué le directeur administratif, Pierre-Yves Hendrickx à nos confrères de Sud Info.

Maintenant que le subside est octroyé, les demandes de permis devraient être rentrées pour la fin de cette année et le début des travaux est prévu pour 2024. Avec Tubize et Liège le nouveau centre situé à Charleroi trouvera une position centrale et permettra d’encadrer encore plus de sportifs de haut niveau.

Du côté du gouvernement wallon, par l’entremise du ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont, on se réjouit qu’un centre d’excellence voit le jour dans notre région. “L’idée du projet est d’avoir un pôle d’excellence du football en Wallonie. Le fait d’avoir un tel pôle en terres carolos est destiné également à avoir un maillage cohérent sur le territoire wallon. Le pôle pourra servir aussi bien à l’école des jeunes du Sporting qu’à la fédération ainsi qu’à la formation des jeunes plus largement. Les installations ne seront pas uniquement dédiées au foot, le hockey pourra y être pratiqué. On peut même imaginer accueillir des délégations étrangères notamment pour la coupe du monde hockey en 2026.