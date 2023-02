Condamné à la prison parce qu'il s'est fait voler son GSM : à l'entendre, Santuccio mérite la clémence

Durant ce délai d'épreuve, Santuccio devait respecter de nombreuses conditions probatoires : ne plus commettre d'infraction, répondre aux convocations de son assistant de justice, ne plus boire, etc.

Mais dès février 2021, la mise à l'épreuve a capoté...

Une révocation par défaut

Il y a peu, le tribunal correctionnel de Charleroi a révoqué par défaut la suspension probatoire accordée à Santuccio et condamné ce dernier à un an de prison.

Ayant formé opposition à ce jugement, le Marcinellois s'est expliqué sur les conditions non respectées. Depuis février 2021, la commission de probation a pris acte des absences répétées de Santuccio. Un vol de GSM est selon lui à l'origine de tout ça. "On m'a volé mon GSM à l'époque et il a fallu le temps de m'en racheter un. Mais j'avais recontacté mon assistant de justice et elle était même venue à la maison pour ces rapports." Et si le 7 juin 2021, Santuccio ne s'est pas présenté devant la commission de probation, c'est à cause d'une chute. "Et j'ai été hospitalisé pour cette chute à Marie Curie. À part ce vol de GSM et l'hospitalisation, j'ai respecté mes conditions. Tout allait bien", ajoute-t-il.

Mais pour le substitut Bury, le non-respect des conditions est "flagrant". La révocation de la mesure de faveur doit être confirmée.

Jugement pour le 10 mars.