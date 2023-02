Le Carnaval carolo, avec cortège et corbeau

C’est probablement le Big Five que les citoyennes et citoyens attendent avec le plus d’impatience ; c’est aussi, sans aucun doute, l’événement qui s’est le plus réinventé ces dernières années, dans le calendrier de l’animation publique carolorégienne. Le Carnaval revient, plus que jamais, ce mardi gras.“ Les soumonces ont commencé, entame l’échevine du Folklore, Babette Jandrain.La soumonce générale aura lieu ce samedi 18 février, le Carnaval suivra, comme il se doit, le mardi 21 février ”. Mais les autorités de la Ville et les partenaires qui organisent ce grand rendez-vous l’ont rappelé : le Carnaval, au-delà des festivités du mardi gras, c’est tout un processus, qui vient de démarrer par la Grande Fabrique, au sein du Centre culturel L’Eden et s’achèvera sur la 129e édition du grand Bal des Climbias, le 25 février, en la salle de la Ruche Verrière, à Lodelinsart.