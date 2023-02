Un rassemblement d’extrême droite interdit à Charleroi

Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce week-end, un rassemblement du parti Chez Nous, avec un invité du Rassemblement National français (RN, ex-FN), a été interdit par arrêté du bourgmestre, apprend-on du côté de la Coalition Antifasciste de Charleroi avec une confirmation de la Ville de Charleroi.

Ce parti politique wallon fondé en 2021 (dont le congrès de fondation avait par ailleurs été interdit par le bourgmestre de Herstal à l’époque) se trouve à l’extrême droite de l’échiquier politique, il est parrainé par le RN français et le Vlaams Belang flamand. La presse francophone applique un cordon sanitaire strict depuis les années 90 envers l’extrême droite et ne lui donne donc pas la parole directement.

Si Chez Nous voulait se rassembler à Gilly, c’est parce qu’un local y est spécialisé dans les matières d’extrême droite. Il appartient à un ancien élu du Front National, selon la Front Antifasciste Liège 2.0. Les militants antifascistes s’y étaient d’ailleurs rassemblés en janvier 2020 pour tenter d’empêcher la tenue d’un meeting visant à créer du PNE, avant d’être pris d’assaut par la police. Ce local a également été utilisé précédemment par le FN et par Nation.

L’événement de ce week-end à Gilly, prévu samedi, est donc interdit. L’arrêté signé jeudi est motivé par “le risque de troubles à l’ordre public”, nous dit-on. Un motif légal que déplore le Front Antifasciste Liège 2.0 sur sa page Facebook, qui lui aurait préféré le motif “appel à la haine” – mais qui est bien plus facilement attaquable en recours auprès du Conseil d’État. Le bourgmestre de Charleroi le soulignait en séance publique la semaine dernière : “Toute la difficulté, c’est que ces événements (d’extrême droite, NdlR) se tiennent dans des lieux privés, or l’essence du fascisme c’est de ne pas respecter le droit et les procédures, c’est de faire semblant, de violer l’état de droit.” Flirter avec l’illégalité pour avancer ses idées, tout en respectant la légalité, en somme.