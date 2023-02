Accusé d’avoir piqué la caisse, le comptable de la pompe à essence acquitté

En septembre 2019, c’est un comptable externe qui a remarqué et signalé une faille dans la comptabilité et la disparition de la fameuse enveloppe. Si Johan confirmait bien avoir eu en main de l’argent liquide provenant du magasin et des livraisons chez des particuliers, il contestait en revanche être le responsable de l’abus de confiance. “Tout le monde avait accès au coffre. Et vu les procédures mises en place à l’époque, il est impossible d’expliquer la disparition de la somme.”

Pas de preuve, donc un acquittement

Comme requis en décembre dernier par le substitut Bury, Johan a bénéficié ce vendredi matin d’un acquittement. Le dossier à son encontre ne démontre pas avec certitude qu’il est bien l’auteur de cette mystérieuse disparition d’enveloppe…