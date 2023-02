La police de Charleroi a pris le métro d’assaut pour mettre la main sur 7 personnes en possession de drogues

”Chaque rame de métro était contrôlée par la police avant un contrôle des billets de transport par le TEC”, indique la police locale sur les réseaux sociaux.

L’opération a permis de mettre la main sur près de 20 grammes de cannabis. Trois personnes ont été arrêtées, 8 P-V judiciaires ont été dressés et une sanction administrative communale (SAC) a été donnée à des personnes contrôlées dans le métro entre 10 et 18 heures.

À la station “Samaritaine”, 12 personnes ont été contrôlées parmi l’ensemble des voyageurs, sans incident. À la station “Waterloo”, 9 personnes ont été contrôlées, dont 3 étaient en possession de drogue douce. “Deux personnes ont également été privées de liberté administrativement pour trouble à l’ordre public, en étant particulièrement vindicatives envers les services de police”, peut-on lire dans le texte publié par la police. À la station “Palais des Beaux-Arts”, enfin, 11 personnes ont été contrôlées, dont quatre étaient en possession de cannabis. “Une personne a été arrêtée pour trouble à l’ordre public”, précise la police locale de Charleroi.

Ce type d’opérations ciblées dans les transports en commun sera amené à se renouveler dans les semaines et mois à venir. Fin d’année dernière, les chiffres ont été compilés pour les sorties du PSO (Peloton de Sécurisation et Ordre public) : lors des patrouilles, 15 kg de cannabis et 2 kg de cocaïne ont pu être sortis des rues de Charleroi, hors interventions plus particulières des brigades stups. Une soixantaine d’opérations “anti-deal de rue” ont été menées en 2022.