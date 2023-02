Tentative de meurtre à Charleroi : cinq personnes se vengent avec des barres de fer, mais se trompent de victime

Ils se trompent de victime

Le groupe d’individus, qui venait de se voir refuser l’accès à l’établissement par le sorteur, est revenu sur place quelques instants plus tard. Armées de trois barres de fer et d’un bâton en bois, les cinq personnes comptent bien se venger. “Mais ils se sont trompés de victime et ont agressé une personne qui venait d’arriver sur place avec un ami”, confirme le parquet de Charleroi, avisé des faits très tôt ce dimanche matin. Fort heureusement, la police locale est rapidement arrivée sur place grâce à un appel de l’ami de la victime, en retrait lors de la violente scène et qui a eu le réflexe d’appeler à l’aide. “Ces personnes ont été interpellées et avaient encore les barres de fer en main.”

L’audition de ces dernières est en cours, avec l’aide d’un interprète. Le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre et séjour illégal. L’état de santé de la victime est inquiétant. “L’homme souffre d’une hémorragie cérébrale et d’une fracture du crâne. Il est actuellement aux soins intensifs et son pronostic vital est engagé”, conclut la justice.