Les enseignants en colère rencontreront Paul Magnette à Charleroi

Depuis un an maintenant, les syndicats des enseignants ont engagé un mouvement de protestation. Ils réclament des avancées sur la taille des classes (le nombre maximal d'élèves face aux enseignants) et rejettent le projet de réforme de l'évaluation des profs et directions.

Ils attendent aussi plus de clarté sur l'avenir de l'enseignement qualifiant, appelé à être réformé à la suite de l'introduction du tronc commun, et dénoncent la charge de travail en lien avec les plans de pilotage des écoles.

Au cours de l'année écoulée, les syndicats ont organisé quatre grandes manifestations à Bruxelles, Mons, Liège et Namur, lesquelles ont rallié à chaque fois quelque 10.000 manifestants, mais sans concession satisfaisante du gouvernement, selon eux.

À un peu plus d'un an des prochaines élections, ils mettent à présent en garde les différents partis politiques sur le potentiel impact électoral de ce dialogue de sourds.

"Près de 30 ans séparent 1996 (époque des dernières grandes grèves dans l'enseignement, ndlr) de 2023, mais les enseignants sont toujours en colère. Les personnels de l'enseignement pourraient encore se détourner des partis qui ne veulent pas entendre leurs revendications", avertissent-ils dans un communiqué commun lundi.