Un nouveau blason pour la police de Charleroi

Lors de la cérémonie des vœux de la police locale de Charleroi, le chef de corps Laurent Van Doren et le bourgmestre Paul Magnette ont présenté le nouveau blason de la police aux membres présents. Dessiné à partir d’esquisses réalisées par deux membres de la police locale, ce nouveau blason ornera les uniformes et les voitures de police dans les semaines et mois à venir : “Il nous revient d’être “identifiables” aux yeux des carolos et usagers de la Ville, avec un blason clairement dessiné qui reprend des symboles forts”, indique la police par voie de communiqué.