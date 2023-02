Courcelles : 2023, l’année des grands projets

La revitalisation du centre de Courcelles avec au programme une nouvelle école à la rue Bronchain pour un montant de 4,5 millions d’euros, l’éco-quartier Bronchain avec la liaison de la voirie rue Basse-Bronchain, qui a été retenu dans les Fonds FEDER et pour lequel la Commune recevra un subside européen 1,62 million d’euros, pour un montant total des travaux de 2 millions d’euros. Le nouveau quartier abritera la nouvelle piscine communale “Hissého” qui devrait être inaugurée en janvier 2024. Sur le site est aussi prévue la construction de 30 à 50 logements.

Un nouveau visage sera donné aux abords de l’Hôtel de Ville ainsi que dans le parc communal. Dans celui-ci est attendu l’aménagement d’une aire de jeux. Le parvis de l’Hôtel de Ville et les deux parkings communaux seront réaménagés pour un budget de 1,4 million d’euros.

Des projets pour le bien-être des citoyens

Les routes et les trottoirs feront aussi l’objet d’une attention particulière.

5 millions d’euros sont prévus pour les voiries et 450 000 euros pour les trottoirs.

Jusqu’à il y a peu, il n’était plus possible de retirer de l’argent en cash dans l’entité. Maintenant cela est à nouveau possible depuis janvier à Souvret à la place Lagneau. Un autre distributeur est espéré à Gouy-lez-Piéton.

Pour ce qui concerne les installations communales celles-ci doivent déménager à Trazegnies. L’acte a été signé et un crédit de 5 millions d’euros est prévu pour la rénovation des locaux et des abords qui abriteront des services techniques et administratifs.

La mobilité douce sera aussi au centre des projets de rénovation et de sécurisation des voiries pour un montant d’1, 8 millions d’euros.

Place aux économies d'énergies

Les infrastructures sportives et culturelles et les salles communales seront également à l’ordre du jour avec entre-autres la mise en conformité électrique et le rafraîchissement de la salle des fêtes de Trazegnies.

La Commune va poursuivre des travaux énergétiques dans les écoles de Sart-lez-Moulin, l’Yser et la Claire Joie avec une estimation de 336 000 euros. Il est prévu également de remplacer l’éclairage des terrains de football de Courcelles et Trazegnies avec du Led pour un montant de 140 000 euros.

Il n’y a pas que des changements immobiliers qui sont attendus en 2023 à Courcelles. Le parc automobile du chantier sera également rénové avec l’achat d’automobiles, camionnettes, véhicules spéciaux et camions pour un coût total de 666.000 euros.

Pour réduire les factures énergétiques, les écoles communales vont bénéficier d’une petite cure de jouvence.