La place de Montignies-sur-Sambre va devenir… un parc! (PHOTOS & VIDÉO)

”C’est une zone verte au plan de secteur”, détaille le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), en marge du premier coup de pelle. “En fait cette place était un parc, on l’a bétonnée il y a une quarantaine d’années. On va enlever l’asphalte, recréer un véritable parc, avec des pelouses, jeux pour enfants, des bancs, pour se promener, pour que les enfants viennent jouer.”

La place Albert 1er de Montignies-sur-Sambre (Charleroi), vue 3D du bureau d'études d'Igretec. Prévision : septembre 2023. ©IGRETEC

Et pour le stationnement ? Tout est prévu, nous détaille Xavier Berto, du bureau d’études d’Igretec. La cinquantaine de places autour de la place vont rester, le parking devant l’école de La Duchère sera rénové, il y a des places autour de l’îlot de la Quairelle, et le parking de la Légende Dorée, près de l’église, sera aussi refait en 2023. “C’était important de garder des stationnements pour les commerces et les habitants. D’ailleurs, le marché ou d’autres événements pourront évidemment revenir dans ce nouveau parc : il y aura tout un espace prévu à cet effet, avec un sol en dur mais perméable.” Bon à savoir : la salle de fêtes restera également accessible durant les travaux.

La place Albert 1er de Montignies-sur-Sambre (Charleroi), entre en travaux. Elle deviendra un parc. ©VAN KASTEEL

Au niveau visuel, les arbres existants seront conservés, des nouvelles pelouses seront semées, avec des parterres de végétaux prévus au climat belge, pour que le parc reste vert toute l’année. Un nouvel éclairage public fera aussi son apparition, avec une mise en valeur des arbres existants et de la chapelle du Calvaire. “Par contre, la chapelle ne sera pas rénovée tout de suite, il y a un projet mais il faut trouver les budgets”, nous glisse-t-on en réponse à nos questions. Les rues autour de la place Albert 1er, elles, deviendront des zones 30 km/h – à l’exception de la nationale – pour calmer le trafic automobile.

Autre information d’importance : la Maison Communale Annexe (MCA) sur la place sera partiellement rénovée par la même occasion, en retravaillant l’étanchéité et l’isolation des étages inférieurs, “pour que la police puisse revenir ici et être présente au milieu de Montignies-sur-Sambre.” La police locale avait été forcée de déménager en raison de l’humidité s’infiltrant dans ses locaux.

Paul Magnette au volant d'une grue pour le premier coup de pelle officiel des travaux de la place Albert 1er, à Montignies-sur-Sambre ©VAN KASTEEL