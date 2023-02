Plus d'un million d'euros pour rénover six églises de Fleurus

Il n’y a aucun doute sur ce point: les églises et autres lieux de culte historiques font partie intégrante du patrimoine bâti des villes et communes wallonnes. Du côté de Fleurus, l’autorité communale vient d’annoncer une grande série de petites interventions programmées sur six des églises présentes sur le territoire de la Ville. Réparations de toitures et charpentes, rénovations diverses et travaux de finition constitueront le gros des travaux, en plus de la sécurisation des lieux, du contrôle de la stabilité et de la mise en conformité de l’électricité et des installations de chauffage. Enfin, là où ce sera nécessaire, les travaux incluront aussi l’amélioration des accès PMR et l’installation de paratonnerres.