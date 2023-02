Séismes en Turquie et en Syrie: Charleroi affirme sa solidarité et ouvre un registre de condoléances

"Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi 6 février 2023, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 5000 morts dans les deux pays, de nombreux blessés et encore de nombreuses personnes portées disparues selon de premiers bilans. Une véritable catastrophe. La Ville de Charleroi affirme toute sa solidarité et présente ses sincères condoléances aux peuples Turc et Syrien et particulièrement aux familles des victimes, tout en souhaitant les meilleures suites possibles aux victimes", explique la Ville de Charleroi par voie de communiqué.