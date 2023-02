Depuis 10 ans, les autorités communales ont entrepris un grand travail de rénovation, de construction et parfois même de délocalisation.

L’un des premiers grands chantiers a été de mettre des préaux sur les différents sites. Les “portacabines” continuent à disparaître. L’installation des élèves et des enseignants dans ces solutions provisoires tend à disparaître au profit de la rénovation des bâtiments “en dur”. Un grand travail a été réalisé pour mettre les blocs sanitaires aux normes.

Les principales interventions sont de l’ordre de la mise en conformité de l’électricité et de rénovations ayant pour but de limiter les pertes énergétiques. Des améliorations venant à point étant donné la hausse des prix de l’énergie.

En matière de limitation des dépenses énergétiques et des coûts que cela engendre, une réflexion se fait pour rassembler plusieurs implantations sur un même site. “Il est clair que cela coûte moins cher de ne s’occuper que d’une seule toiture et une seule chaudière plutôt que de se disperser sur plusieurs sites”, explique Johan Depré, Échevin de l’Enseignement.

Deux nouvelles écoles sont attendues dans les prochaines années. La première construction est liée à la délocalisation de l’école du Trieu des Agneaux. Le site qui devrait accueillir le nouveau bâtiment est celui des forges de Courcelles. Les implantations situées à la rue des Libertaires et au Trieu des Agneaux devraient donc se retrouver sur le site des forges. Une nouvelle école doit aussi voir le jour au Bronchain où un nouveau quartier doit aussi sortir de terre. En ce qui concerne l’école de la Motte, elle n’accueillera plus d’élèves et une partie devra être détruite. “Notre but est de faire disparaître progressivement les chancres. Nous avons une réflexion pour une nouvelle utilisation des locaux qui ne seront pas détruits par exemple pour des services communaux. Non seulement nous travaillons à embellir les écoles et les cours de récréation mais nous intervenons également sur leurs abords. Nous devons tenir compte de tous ces éléments pour les rénovations de voiries. Plusieurs opérations ont mené notamment avec le placement de radars préventifs. J’ai la chance d’avoir comme échevin un directeur d’école, quelqu’un qui connaît bien le secteur et ma formation d’enseignante constitue un atout pour les rénovations. Hélas nous ne sommes pas une grande commune et nos moyens financiers sont limités”, conclut la députée bourgmestre Caroline Taquin.