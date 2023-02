Le 14 janvier 2021, c’est une boulangerie Schamp à Courcelles qui reçoit la visite de Massimo. Ce dernier, qui prétexte demander un pain, exhibe finalement un couteau et quitte les lieux avec 20 euros. Dès le lendemain, Massimo opte pour une boulangerie Richard, mais le voleur bute sur une caisse sécurisée.

Une visite surprise au commissariat

Rapidement, les enquêteurs lient les deux hold-up. Le déroulement des faits et la description physique de l’auteur correspondent. Et le 17 janvier, c’est un Massimo pris de remords qui se rend au poste de police, en aveu d’être l’individu à l’origine des faits. Les armes utilisées lors des deux vols (un hachoir et un couteau de boucher) sont par la suite découvertes à son domicile.

Sans difficulté, ce dernier est en aveu des deux faits et les explique par une forme de détresse psychologique. “C’est dramatique. C’est quelqu’un d’hypersensible et qui a fait face à la séparation de ses parents et à la fin de sa relation avec la maman de sa fille. Il est d’abord tombé dans l’alcool, avant de consommer de la cocaïne”, avance la défense.

Une peine de minimum 2 ans de prison est requise, sans s’opposer à une mesure de faveur. La défense plaide une suspension du prononcé. Jugement attendu mi-mars.