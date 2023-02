Sur les quatre tentatives, trois ont lamentablement échoué. L’unique réussite du prévenu lui a permis de voler la pauvre face avant d’un autoradio.

Cette semaine au tribunal, après avoir été démenotté, Allan a réitéré ce qu’il a précédemment admis. “C’est bête d’avoir fait ça, ce jour-là j’avais bu un coup. Je ne sais pas pourquoi j’ai volé ça, car on ne sait rien en faire de ce truc”, confirme l’homme de 27 ans.

Déjà connu de la justice pour des faits de violence et d’atteinte aux biens, Allan risque une peine de prison ferme : 18 mois de prison. Me Druart, intervenant pour son confrère Me Puccini à la défense, plaide un sursis probatoire. Jugement le lundi 20 février.