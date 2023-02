La vaccination expliquée aux jeunes

Le projet d’aller directement à la rencontre des élèves date de la période, durant la crise Covid, pendant laquelle il y a eu des discussions sur la nécessité ou pas de vacciner les jeunes enfants.

Sur base de son expérience, il a partagé avec les élèves l’importance de la vaccination de manière scientifique. L’évolution de la polio à travers le monde a servi de point d’entrée pour faire comprendre aux jeunes les conséquences de la non-vaccination. “C’est à leur âge qu’on développe les connaissances de base que chaque citoyen doit avoir pour prendre en charge sa santé. L’expérience montre que plus on attend, plus les citoyens sont exposés à de la désinformation. Je crois qu’il faut donner très tôt dans la formation les éléments qui permettent à chacun de se faire sa propre opinion et ça sur des bases scientifiques rationnelles. Les élèves ont la capacité de discerner ce qui est important et j’espère que cela leur permettra, tout au long de la vie de comprendre les solutions qu’on leur propose en matière de vaccins. Il est aussi important de comprendre que, et c’est la science elle-même qui veut ça, qu’on est parfois dans des périodes d’incertitude. On l’a vu avec la Covid, la vérité scientifique peut évoluer au fil du temps,” explique le Professeur Michel Goldman. De manière ludique et interactive, le scientifique a échangé avec les élèves sur l’amélioration des conditions de vie après certains vaccins comme celui de la rougeole et de la poliomyélite. La rencontre a été l’occasion de rétablir la vérité autour de la vaccination. “La difficulté est que certains extraits des informations qui parfois sont complètement vraies mais en tire des conclusions qui sont complètement fausses. C’est là que la formation est importante pour aider non seulement à faire le tri mais aussi à mettre les informations dans leur contexte et à les confronter à la réalité scientifique.”

Si le vaccin contre la Covid a été évoqué, d’autres sujets ont été abordés comme l’existence et l’importance de l’immunité collective, le processus de lutte contre un virus, la transmission de ces virus ou encore la transmission par une mère à son enfant, via le lait maternel de défenses immunitaires grâce au rappel de vaccin de la coqueluche. Le vaccin contre le papillomavirus tant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons a fait l’objet d’un point particulier afin de prévenir contre le cancer du col de l’utérus.

Vu le succès du cours particulier dispensé par Michel Goldman, l’Échevine de l’Enseignement pense à en faire profiter les élèves de 6e primaire des écoles communales.