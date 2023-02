L’armée dans un pop-up store : la Défense ira recruter à Ville 2, le centre commercial de Charleroi Nord

L’armée belge, appelée “la Défense”, recrute. Et recrute à grande vitesse, depuis les nouveaux compromis trouvés entre l’État-Major et la ministre Ludivine Dedonder. Comme l’année dernière, ce ne sont pas moins de 2 500 postes de militaires qui sont ouverts. La Défense cherche 300 officiers, 950 sous-officiers et 1 250 soldats et matelots. 700 places sont également ouvertes pour des postes civils.