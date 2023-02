Les 30 bourgmestres de Charleroi Métropole réclament des subsides moins “lourds, chronophages, disparates et inadaptés aux réalités communales”

Qu’il s’agisse de droits de tirage (chaque année X euros sont disponibles pour refaire les routes, par exemple), d’appels à projets (le ministre met X euros sur la table pour développer des projets spécifiques, les communes intéressées postulent), de crédits classiques (chaque année X euros sont à saisir pour financer des infrastructures sportives, par exemple), ou du fonds des communes (chaque commune a X euros en fonction du nombre d’habitants), les subsides viennent financer en tout ou en partie les projets, travaux, aménagements, etc. Il s’agit d’un échelon supérieur (Européen, fédéral, régional ou provincial) qui met de l’argent à disposition d’un échelon local.

Une note pour améliorer les choses

Mais pour décrocher des subsides quand on est une commune, il faut se justifier. Monter un dossier, réaliser des études préalables, motiver… bref, “convaincre”. Un processus “lourd, chronophage, disparate et inadapté aux réalités communales”, décrient les 30 bourgmestres de Charleroi Métropole dans une note au ministre des Pouvoirs Locaux Christophe Collignon (PS), ainsi qu'au ministre-président, aux présidents des partis politiques belges et aux parlementaires. Cosignée par les élus locaux PS, MR, Ecolo, Défi et Les Engagés, la note vise à améliorer les choses.

Les représentants des 600 000 habitants du bassin de vie de Charleroi Métropole, qui se sont alliés de façon supracommunale spécialement pour ce genre de cas, pour “faire pression” et “peser” auprès des échelons de pouvoir supérieurs, demandent plus de facilité et d’autonomie de choix. Tout en précisant qu’ils ont bien besoin de cet argent, les bourgmestres mettent en avant les difficultés que rencontrent leurs administrations avec les mécanismes actuels de subsidiation. Des agents communaux qui n’ont qu’un mois pour répondre à des appels à projet, des subsides alloués parfois à des choses qui ne sont pas nécessaires sur leur territoire (alors que d’autres le seraient davantage), des procédures à chaque fois différentes, une administration régionale plus “contrôleuse” que “aidante”. Bref, les communes sont comme M et Mme Tout-le-Monde face à l’administration : pressés dans un dédale de procédures incompréhensiblement complexes.

Un dédale de procédures incompréhensiblement complexes

Mais cette note n’est pas qu’un appel à l’aide : un groupe de travail issu de Charleroi Métropole s’est penché sur des recommandations pour améliorer, selon eux, la situation. Il faudrait, par exemple, que la Région wallonne accorde davantage de confiance aux communes, pour que les dossiers deviennent une collaboration, où le pouvoir local pourrait préciser ses besoins, tout en suivant la volonté du gouvernement. Par exemple, aujourd’hui, il y a des financements de pistes cyclables qui obligent à avoir une largeur minimale, même si la topologie ne le permet pas. Certaines communes n’y ont donc pas recours… et ne font aucune piste cyclable par manque d’argent ! Charleroi Métropole voudrait aussi “fusionner” de nombreux fonds entre eux, pour augmenter la part d’argent “qui sert au bon vouloir des communes” (aujourd’hui 600 millions) et diminuer la part de “les ministres financent ceci ou cela” (aujourd’hui 2 milliards). Les élus appellent aussi à des délais plus long pour les communes, afin qu’elles puissent envisager leurs projets à moyen et long terme, et non dans l’urgence. Et qu’elles puissent recevoir des moyens en conséquence de ce qu’elles prévoient dans leur Programme Stratégique Transversal (PST, sorte de “feuille de route” obligatoire mais qui serait sous-utilisée. Enfin, un point est également mis en avant pour les grandes villes, afin qu’elles reçoivent des fonds supplémentaires étant donné qu’elles jouent le rôle de “pôle d’attractivité” dans de nombreux cas (musées, sport, culture, commerce, horeca, etc.).

Le tout, précisent les bourgmestres, en restant budgétairement neutre – c'est-à-dire avec autant d’argent qu’aujourd’hui, mais réparti différemment.

> La note complète peut être consultée sur PDFHost.