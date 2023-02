Une personne grièvement blessée dans un accident à Philippeville

Les secours de la zone Dinaphi, intervenus sur place avec deux autopompes, deux balisages et une ambulance, ont mis plus de plus d’une heure pour extraire la victime du véhicule accidenté, selon le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.Celle-ci a été emmenée à l’hopital Notre-Dame de Charleroi, accompagnée du SMUR de ce même hôpital. La N40 a été fermée dans les deux sens de circulation le temps de l’intervention des secours.