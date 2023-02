Châssis en PVC haute performance : faites des économies !

La performance des châssis et des vitrages est donc primordiale pour laisser s’échapper le moins de chaleur possible. Opter pour des châssis isolants est une solution rentable en quelques années seulement.

“Dans cette catégorie, les châssis PVC offrent un des meilleurs rendements. Ils sont imbattables au niveau du rapport qualité, efficacité et prix” nous explique Barbara Perrone qui dirige avec son mari, Franco Tribuzio, l’entreprise FT Châssis située à Mont-sur-Marchienne.

Portes et châssis en PVC 100 % belges

Des châssis en PVC munis de vitrage haut rendement offrent ainsi une solution idéale pour améliorer durablement le confort thermique d’une habitation. Faire appel à une entreprise de menuiserie belge, telle que FT Châssis qui fabrique et pose des portes et châssis depuis plus de 20 ans, permet en outre de s’assurer d’une qualité de fabrication supérieure, de bénéficier du savoir-faire de poseurs professionnels, tout en réduisant son empreinte carbone. Tout cela pour un prix parfaitement compétitif.

Isolation, sécurité et garanties optimales

Mais la société de Barbara Perrone et Franco Tribuzio va encore plus loin. Montés dans ses propres ateliers, ses châssis sont assemblés avec des profilés ultras solides en PVC recyclé du fabricant allemand Kömmerling. Pourvus de 6 chambres d’isolation, d’un triple joint, soit un de plus que les fabrications standards, de renforts XXXL et d’une quincaillerie de sécurité renforcée avec 9 points d’ancrage, ils sont doublement garantis par FT Châssis et par Kömmerling pour une durée de quinze ans.

Savoir-faire labélisé

Une exigence par ailleurs récompensée par l’obtention de labels de qualité très sérieux tels que Kömmerling Select pour les châssis, Saint-Gobain Glass Expert pour la qualité des vitrages, Trustup.be et Quality Pro pour la fiabilité financière, sociale et la satisfaction des clients.

Choix en showroom et visite d’atelier

Bien entendu, au-delà de ses performances énergétiques, le PVC est un matériau qui permet d’innombrables finitions que l’on peut découvrir à son aise dans le showroom de FT Châssis.

“Nos châssis peuvent être déclinés en 92 couleurs différentes, avec de nombreuses possibilités de finitions et de moulures. Le PVC reproduit aussi à la perfection le bois ou l’aluminium. Nous proposons également la possibilité d’assortir les châssis à la porte d’entrée, aux volets ou à la porte de garage” souligne Barbara Perrone.

Enfin, pour les clients qui le souhaitent, FT Châssis ouvre également, sur rendez-vous, les portes de son atelier.

Vous avez un projet de menuiserie pour votre habitation ? Durant le mois de février, FT Châssis vous propose de profiter de préconditions Salon, avec un cashback et une remise.

Plus d’infos sur www.ftchassis.be ou directement chez FT Châssis, Zoning Vilette Renaissance, Rue Chapelle Beaussart, 80, à Marchienne-au-Pont.

Le showroom et les ateliers sont ouverts de 9 à 18 h, du lundi au vendredi.

Contact : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 ou info@ftchassis.be.