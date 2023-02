La panne du système informatique de l’Hôpital Notre Dame de Grâce de Gosselies n’es pas encore résolue. Tous les moyens sont mis en œuvre.

Toutes les hospitalisations et les interventions chirurgicales programmées auront bien lieu. Les futures mamans suivies à la CNDG pour leur grossesse sont également les bienvenues, de même que les enfants à l’Origami.

Les dialyses, les chimiothérapies, les scintigraphies (médecine nucléaire), les tests en allergologie, les examens et interventions en ophtalmologie, les examens prévus au Service Technique de Médecine Interne en cardiologie et en gastro-entérologie, et les prises en charge à la Clinique de la douleur ont bien lieu. Les suivis en kinésithérapie sont maintenus également.