Condamné quatre mois avant, Azad ne parvient pas à gérer “un coup de nerf” et se retrouve encore face à la justice

Pas de menaces

Ce dernier admet avoir embarqué deux autoradios au sein de deux véhicules stockés chez le dépanneur, à la suite d’un “coup de nerf”. “Il manquait plein de pièces au véhicule que j’allais récupérer et il était dans un mauvais état. Et il ne voulait pas me rembourser le véhicule”, explique le jeune prévenu. Par contre, pas question d’assumer des menaces qui n’ont pas eu lieu, selon Azad. Les images de vidéosurveillance démontrent pourtant qu’il lève un autoradio et menace d’attaquer les employés avec… Détail dérangeant : quatre mois avant les faits, Azad a obtenu un sursis probatoire de 5 ans pour vols. “Je suis désolé, c’était un coup de nerf”, s’excuse le prévenu.

Pour Me Turk, à la défense, un acquittement au bénéfice du doute doit être prononcé pour la scène de menaces. Oui, il y a des images, mais sans le son. “Le doute subsiste, alors. ” Une peine de travail autonome est plaidée pour le vol avec violence des deux autoradios.

La substitute Broucke campe sur sa position initiale. Azad a bien menacé les neuf employés qui lui faisaient face. “Les auditions sont claires et les images de vidéosurveillance aussi. Il n’y a pas de son, c’est vrai, mais les gestes du prévenu sont clairs. ” Quant à l’état de la voiture, la substitute souligne à juste titre que ce n’est pas le dépanneur qui en est responsable. Une peine de travail peut être octroyée à Azad, en maintenant la peine de deux ans de prison au cas où.

Jugement le 17 mars prochain.