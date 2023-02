Attendre une seconde convocation dans sa boîte aux lettres n’est pas une bonne idée : Mohammed l’apprend à ses dépens

Emprisonné, ce dernier a été extrait vers le palais de justice pour s’expliquer sur l’opposition formée. Mais avant d’aller plus loin dans le dossier et d’éventuellement revoir à la baisse la peine précédemment prononcée contre Mohammed, le tribunal s’est assuré du caractère avenu de l’opposition. Le prévenu, qui s’est présenté le 18 février dernier avec sa compagne, a obtenu une remise du dossier au 6 mai 2022. Là, c’est un coup de téléphone de la compagne au greffe correctionnel qui a provoqué une nouvelle remise du dossier. Personne n’était en mesure de tenir l’enfant du couple.

“Je n’ai pas reçu de convocation”

Hélas, par la suite, Mohammed n’est plus jamais venu au tribunal. Défaut a donc été requis contre lui, et une peine de prison a été prononcée. “Je n’ai plus reçu de convocation, après la première audience où le dossier a été reporté. Après, j’étais peut-être en dispute avec ma compagne et elle ne m’a pas donné la nouvelle date d’audience”, justifie l’homme détenu. Est-ce pour autant un cas de force majeure ou une excuse légitime ? “Non, l’opposition doit être déclarée non avenue. Il n’y a pas d’excuse à avoir, on doit s’informer de la date d’audience et ne pas attendre qu’un courrier soit adressé”, explique la substitute Broucke.

De ce fait, une fois que votre dossier est remis à une date ultérieure par le tribunal correctionnel de Charleroi, “vous ne recevez pas de nouvelle convocation”, rappelle la présidente du tribunal. La date est prononcée à voix haute et c’est aux prévenus d’en prendre note et de s’en souvenir. Pour éviter la même mésaventure que Mohammed.